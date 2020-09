ENERTIME : RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2020 EN FORTE AMÉLIORATION

Doublement du chiffre d'affaires et forte amélioration de la performance opérationnelle

Renforcement de la trésorerie et sécurisation de financements additionnels

Perspectives très favorables sur le marché de l'efficacité énergétique en France

Energie Circulaire, nouvelle filiale créée en mai, bien positionnée pour bénéficier de l'appel à propositions Efficacité Énergétique Industrielle de l'ADEME de septembre

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (biomasse et géothermie), publie ses comptes semestriels au 30 juin 2020. Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 17 septembre 2020.

Gilles David, Président Directeur Général d'ENERTIME, déclare : « L'activité d'ENERTIME a fait preuve de résilience en dépit d'une crise sanitaire inédite. Notre chiffre d'affaires a plus que doublé au premier semestre, porté notamment par le projet dans une verrerie de la société Bangkok Glass en Thaïlande. Cette tendance devrait se poursuivre sur le second semestre avec un rattrapage des prises de commandes. Les perspectives apportées par le Plan de relance devraient se concrétiser au premier semestre 2021 par des commandes significatives en France. »



Croissance de l'activité et amélioration de la performance opérationnelle

Au premier semestre 2020, ENERTIME enregistre un chiffre d'affaires de 1,6 M€ multiplié par 2 par rapport à 0,8 M€, un an auparavant. Au premier semestre 2020, la société a expédié la turbine du projet Bangkok Glass (avril) et a mis en exploitation l'ORC installé sur le site de Saint-Fons, à proximité de Lyon.

Pour accompagner la croissance de l'activité, les charges d'exploitation sont en hausse limitée de 650 K€ à -2,5 M€ sur le semestre. Grâce à une bonne maîtrise des coûts, ENERTIME enregistre un résultat d'exploitation en amélioration sur un an à -0,5 M€ contre -0,8 M€. Après comptabilisation des charges financières, des charges exceptionnelles, du Crédit d'Impôt Recherche et du Crédit d'Impôt Innovation, le résultat net au 30 juin 2020 ressort également en nette amélioration à -0,4 M€ contre -0,7 M€ au 30 juin 2019.



Situation financière renforcée au 30 juin 2020

A fin juin, ENERTIME dispose de 4,33 M€[1] de fonds propres et quasi-fond propres.

Au cours du premier semestre, la structure financière a été renforcée par :

La signature d'une convention de Prêt Garanti par l'Etat (PGE) pour un montant de 0,3 M€ et l'obtention d'une contre-garantie de Bpifrance pour des cautions à l'international à hauteur de

1,6 M€ ;

1,6 M€ ; Une ligne d'ODIRNANE de 2 M€ sans BSA, remplaçant la ligne de 1,5 M€ de juillet 2019 dont il ne reste actuellement plus que 200 K€ à convertir.

Avec plus de 2,8 M€ de trésorerie au 30 juin 2020, pour 1,4 M€ de dettes financières, ENERTIME dispose des moyens financiers nécessaires pour assurer la continuité d'exploitation sur les douze prochains mois.



Dynamique commerciale

En mai 2020, ENERTIME a créé sa filiale de service énergétique (ESCO pour Energy Service Company), ENERGIE CIRCULAIRE, destinée à développer, financer et exploiter des systèmes de valorisation d'énergie fatale industrielle utilisant la technologie des ORC. Cette filiale permet à ENERTIME de concourir auprès de l'ADEME aux appels à propositions dans l'efficacité énergétique industrielle. ENERTIME se fixe pour objectif de déposer une première série de projets d'investissement, de plus de 3 M€ chacun, au premier appel à propositions en clôture le 20 octobre prochain et doté de 200 M€ de subventions à attribuer avant fin décembre 2020.

Par ailleurs, les collaborations avec GTT et GRTgaz sur des projets dans l'efficacité énergétique liés aux métiers du transport du gaz naturel se poursuivent.

ENERTIME continue également ses discussions avec des partenaires potentiels en Chine pour créer une Joint-Venture et sur des projets d'ORC sur des aciéries et usines pétrochimiques chinoises. L'ORC installé dans l'aciérie de Baosteel à Shanghai est une référence stratégique pour convaincre nos clients potentiels.

Le marché asiatique reste, avec l'Europe, un marché prioritaire avec des perspectives intéressantes en Asie du Sud-Est, en Inde ainsi qu'en Indonésie.

Enfin, le marché de la géothermie constitue un second vecteur de croissance après l'efficacité énergétique notamment en Chine, en Turquie et en Indonésie. La participation à la création d'un producteur d'électricité géothermique en partenariat avec des acteurs du Pétrole et du Gaz est envisagée.



Mise à disposition des comptes semestriels au 30 juin 2020

ENERTIME mettra à disposition du public et déposera auprès d'Euronext ses comptes semestriel 2020 le 22 septembre prochain. Ce document sera consultable en ligne sur notre site Internet www.enertime.com (onglet Investisseurs, rubrique informations financières).



A PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE).

Plus d'informations sur www.enertime.com

CONTACTS

ENERTIME

Gilles DAVID - Président

Tél. 01 75 43 15 40 gilles.david (at) enertime.com









Suivez l'actualité d'ENERTIME sur Twitter

ANNEXES

Compte de résultat

En € - normes françaises 30/06/2020 30/06/2019 Chiffre d'affaires 1 594 293 774 401 Autres produits d'exploitation 496 565 346 812 Charges d'exploitation (2 481 000) (1 920 994) Résultat d'exploitation (480 242) (799 781) Résultat financier 5 790 (1 371) Résultat exceptionnel (9 000) (16 990) Produit d'impôt 91 073 120 000 Résultat net (392 597) (698 142)



Bilan

En €- normes françaises 30/06/2020 2019 Actifs immobilisés 2 322 798 2 337 820 Stocks & Clients 2 508 138 3 376 364 Autres actifs 155 180 188 477 Trésorerie & Valeurs mobilières 2 847 447 981 880 TOTAL ACTIF 7 833 561 6 884 541

En €- normes françaises 30/06/2020 2019 Capitaux propres & Autres fonds propres 4 332 981 2 471 578 Fournisseurs 489 154 772 503 Autres passifs 1 597 217 2 080 924 Emprunts & Dettes financières 1 414 209 1 559 536 TOTAL PASSIF 7 833 561 6 884 541

[1] Incluant 483 967 € d'avances remboursables et 1 960 000 € d'ODIRNANE à convertir