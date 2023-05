ENERTIME : MISE À DISPOSITION DES COMPTES ANNUELS 2022

ENERTIME (FR0011915339 – ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (biomasse et géothermie), annonce que les comptes annuels 2022 ont été mis à la disposition du public le 28 avril et peuvent être consultés sur le site Internet de la société.

Les comptes annuels 2022 ont été arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 27 avril 2023 et les Commissaires aux Comptes ont rendu leurs rapports le 28 avril 2023.

ENERTIME précise que les agrégats financiers n'ont pas évolué par rapport au communiqué de presse relatif aux résultats annuels 2022 publié le 21 mars 2023.

A PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE).

Plus d'informations sur www.enertime.com

CONTACTS

ENERTIME

Gilles DAVID – Président

Tél. 01 75 43 15 40

gilles.david (at) enertime.com

