ENERTIME : ENERTIME, SPECIALISTE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE INDUSTRIELLE, S'ASSOCIE A DEMETER POUR ACCELERER LE DEVELOPPEMENT DE SA FILIALE DE SERVICES ENERGETIQUES, ENERGIE CIRCULAIRE.

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (géothermie et biomasse), et DEMETER , acteur européen de l'investissement en capital risque, capital développement et infrastructure dans la transition énergétique et écologique, annoncent la signature d'un Protocole d'investissement entre ENERTIME et le CLIMATE INFRASTRUCTURE FUND (article 9 SFDR) géré par DEMETER .

Ce financement en capital et quasi-capital, pour un engagement total de 21 millions €, a vocation à permettre le développement d' ENERGIE CIRCULAIRE , filiale de services énergétiques du groupe, et la construction de ses projets d'efficacité énergétique. Ces installations utilisent la technologie ORC (machines thermodynamiques à cycles organiques de Rankine) et à terme la technologie pompe à chaleur très haute température d'ENERTIME, en France et dans le reste de l'Europe.

Le premier projet qui devrait être financé grâce à cet accord est le système de récupération de chaleur fatale de 1 MW électrique pour VERALLIA , troisième producteur mondial d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires, dans son usine de Lagnieu dans l'Ain, avec le soutien de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, l'ADEME.

Le Protocole prévoit un partenariat entre les Parties, d'une première durée de 5 ans avec une priorité accordée par ENERTIME à DEMETER pour ajouter de nouvelles enveloppes de financement pour des nouveaux projets au-delà de la première enveloppe de 21 M€.

Gilles David, PDG d'ENERTIME, déclare : « Cet accord constitue une étape majeure pour le développement de l'offre d'efficacité énergétique comme un service d'Enertime, portée par notre filiale Energie Circulaire. Cette offre permet à nos clients industriels des secteurs du verre, de la métallurgie, de la cimenterie ou d'autres industries à forte intensité énergétique de valoriser la chaleur fatale de leurs usines en électricité à travers un investissement qui sera financé par Energie Circulaire, grâce au fonds CIF. Une innovation majeure en matière d'efficacité énergétique industrielle qui aura un impact fort sur la décarbonation de l'industrie européenne puis mondiale. Nous sommes très heureux de cette alliance avec Demeter qui valide notre stratégie de développement accéléré sans diluer nos actionnaires »

Philippe Detours, Associé de DEMETER, déclare : » Le Climate Infrastructure Fund a vocation à investir dans des projets d'infrastructures d'efficacité énergétique. La technologie ORC développée et proposée par Enertime et sa filiale Energie Circulaire s'est imposée comme un choix évident pour Demeter. Notre partenariat va permettre d'accélérer le déploiement des ORC, permettant ainsi une diminution des déperditions de chaleur fatale des sites industriels en France et en Europe, et une réutilisation de la chaleur ainsi récupérée pour produire de l'électricité à un prix très compétitif, et qui sera auto-consommée par les industriels. Le Climate Infrastructure Fund accompagnera également Energie Circulaire dans le déploiement de pompes à chaleur très haute température. Nous sommes très heureux de ce partenariat très prometteur entre Enertime et Demeter. »

Pour cette opération, Enertime est conseillée par Echosys Advisory en tant que conseil financier, et De Gaulle Fleurance & Associés en tant que conseil juridique. Demeter est conseillé par Latournerie Wolfrom Avocats en tant que conseil juridique, Artelia Consulting (conseil technique), Eight Advisory (conseil financier), Marsh (conseil assurances), Carbone 4 (SFDR & taxonomie), EY (climate risk & DNSH).

À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable.

ENERTIME accompagne ses Clients et Partenaires industriels dans la mise en œuvre de solutions industrielles complexes pour la production d'énergie thermique ou électrique. Les machines ORC d'ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de la chaleur haute température avec de la chaleur plus basse température et de l'électricité. Les turbines de détente de gaz récupèrent l'énergie perdue dans les réseaux de distribution du gaz pour produire de l'électricité et du froid. Sur le marché ORC, ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). ENERTIME est le seul acteur combinant une offre ORC et une Offre Pompe à Chaleur HT°. Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 47 collaborateurs dont 25 ingénieurs.

ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth ISIN : FR00119–5339 - Mnémo : ALENE

Plus d'informations sur www.enertime.com

A PROPOS DE DEMETER INVESTMENT MANAGERS

Demeter est un acteur européen majeur du capital investissement pour la transition écologique. Ses fonds investissent entre 1 et 30 millions d'euros pour accompagner les entreprises du secteur à tous les stades de leur développement : startups innovantes, PME et ETI en forte croissance et projets d'infrastructures. L'équipe Demeter compte 37 personnes basées à Paris, Lyon, Bordeaux, Grenoble, Madrid et Düsseldorf, gère 1,2 milliard d'euros et a réalisé plus de 200 investissements depuis 2005.

Le Climate Infrastructure Fund S.L.P. (CIF) est un fonds SFDR article 9 dédié à l'investissement dans des infrastructures d'efficacité énergétique en France et en Europe. CIF est le 3ème fonds Infrastructure géré par Demeter.

CONTACTS

ENERTIME

Gilles DAVID – PDG - gilles.david@enertime.com

Sophie DUGUE- Directrice Administrative - sophie.dugue@enertime.com

Suivez l'actualité d'ENERTIME sur Twitter

DEMETER

Assia Gaouar – media@demeter-im.com – 01 43 12 53 41

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mGttk52alJnJmZ9rZ5lmnJKZZ5pixZacamrJmZZolZzFbZ9imW+VasjGZnBpmWxs

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78476-20230209cp-enertime-sassocie-a-demeter-pour-accelerer-le-developpement-de-sa-filiale-energie-circulaire.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com