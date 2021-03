ENERTIME : ENERTIME FAIT LE BILAN DE L'APPEL À PROJET INDUSEE DE L'ADEME D'OCTOBRE 2020

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie géothermique fait le point sur les 4 projets déposés par sa filiale Energie Circulaire à l'appel à projets IndusEE de l'ADEME clos le 20 octobre 2020.

Le projet écarté par l'ADEME en décembre 2020 a été techniquement et économiquement retravaillé. Il s'articule autour d'un accord de co-développement signé avec l'exploitant du site et un tiers consommateur de chaleur. Une communication officielle pourra être effectuée dès que le projet aura reçu une première validation des instances politiques locales. Ce projet est considéré par Enertime comme exemplaire en matière d'économie circulaire et d'impact territorial, avec un concept duplicable en France comme à l'étranger.

Le second projet, représentant un montant global de 6,4 M€, porte sur l'installation d'un ORC de 1,8 MW couplé à un compresseur à air permettant de transformer la chaleur perdue en air comprimé pour les besoins d'une verrerie du Groupe Verallia à Lagnieu en région Auvergne Rhône-Alpes. Ce projet a obtenu une subvention de l'ADEME à hauteur de 2,3 M€ (cf. communiqué du 12 mars 2021).

Le troisième projet est toujours en cours d'instruction par l'ADEME.

Ces trois premiers dossiers restent donc pleinement d'actualité.

Le quatrième projet n'a pas été retenu par l'ADEME, il pourrait être abandonné ou modifié et dans ce cas, faire l'objet d'un nouveau dépôt à la prochaine session d'appel à projets de l'ADEME ouverte le 11 mars et close le 17 mai prochain, Enertime envisage de déposer plusieurs nouveaux dossiers pour cette prochaine session, toujours à travers sa filiale Energie Circulaire.

Compte tenu du succès de l'initiative et de la forte dynamique actuelle autour de ses technologies, Enertime n'exclut pas de se voir confier, en tant que fournisseur d'équipements, la réalisation de projets ORC sélectionnés dans le cadre de l'Appel à Projets mais dont Energie Circulaire n'aurait pas été le porteur. Cette éventualité concrétiserait la volonté du Gouvernement français de développer une filière industrielle stratégique autour des technologies de valorisation de la chaleur fatale industrielle.

Gilles David, PDG d'ENERTIME, déclare : « La valorisation de l'énergie perdue dans les procédés industriels est au cœur de la stratégie d'Enertime. Notre objectif est de devenir, grâce à ces projets, un acteur de référence en France et sur le marché mondial de l'efficacité énergétique industrielle, en particulier pour la conception, la fabrication et la mise en œuvre de machines thermodynamiques nouvelle génération et de forte puissance. Notre offre, combinant des modules ORC et Pompe à Chaleur industrielles, y compris sur un modèle tiers-financé, arrive à point nommé pour décarboner l'industrie européenne et la pérenniser malgré l'augmentation inéluctable du prix de l'énergie. »

PLUS D'INFORMATION À PROPOS DE L'APPEL À PROJET INDUSEE

Le Plan France Relance vise à accélérer la conversion écologique de l'économie française et de son tissu productif. Le Gouvernement français a ainsi alloué 1,2 milliard d'euros de subventions d'ici 2022 pour améliorer l'efficacité énergétique, faire évoluer les procédés de fabrication et décarboner la production de chaleur de l'industrie française. L'appel à projets IndusEE a été lancé par l'ADEME dans le cadre de ce Plan. Cet appel à projets et deux autres consultations similaires bénéficient d'une enveloppe de 200 millions d'euros qui sera attribuée au plus tard au premier trimestre 2021. Une seconde vague de cet appel à projets est prévue en 2021. Des informations sont disponibles sur le site de l'ADEME https://www.ademe.fr/decarbonation-lindustrie

À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable.

S'appuyant sur un portefeuille de technologies propriétaires diversifiées et des compétences techniques multidisciplinaires, ENERTIME accompagne ses Clients et Partenaires industriels dans la mise en œuvre de solutions industrielles complexes pour la production d'énergie thermique ou électrique. Les machines ORC d'ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de la chaleur haute température en partant de chaleur plus basse température et d'électricité. Les turbines de détente de gaz récupèrent l'énergie perdue dans les réseaux de distribution du gaz pour produire de l'électricité et du froid. Sur le marché ORC, ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement la technologie des machines de forte puissance (1 MW et plus).

Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 33 collaborateurs dont 16 ingénieurs.

