ENERTIME : ENERTIME DEMANDE LE TIRAGE DE LA SECONDE TRANCHE D'ODIRNANE POUR UN MONTANT DE 0,3 M EUR

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée, annonce la demande de tirage le 12 Décembre 2019 de la seconde tranche de 300 ODIRNANE, pour un montant total brut de 300.000 euros.

Les ODIRNANE de cette seconde tranche sont assorties de 150 000 BSA ayant un prix d'exercice de 1,40 €. Ces opérations, qui font suite au vote de la 11° résolution par l'AGE du 20 juin 2019 et aux décisions du Conseil d'Administration de la société qui s'est tenu le 26 juin 2019, s'inscrivent dans le cadre du financement d'un montant maximal de 1,5 M€ qui avait fait l'objet d'un communiqué de presse le 18 juin 2019.

En cas de tirage de toutes les tranches et en cas d'exercice de l'ensemble des BSA, ce financement se traduirait potentiellement par un apport de fonds propres de 1,5 M€ correspondant au remboursement en actions de la totalité des ODIRNANE à émettre et d'un montant additionnel de 1,05 M€ correspondant à l'exercice de la totalité des BSA qui seront attachés aux ODIRNANE, soit un montant total potentiel de 2,55 M€. L'émission d'ODIRNANE, à date, s'élève à 0,6 M€. Il reste 3 tranches additionnelles de 0,3M€ chacune, ne pouvant être tirées qu'à la seule initiative de la société.

A PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE). Plus d'informations sur www.enertime.com

CONTACTS

ENERTIME

Gilles DAVID-PDG Sophie DUGUE-Responsable administratif

Tél. 01 75 43 15 40 Tél. 01 80 88 75 10

gilles.david (at) enertime.com sophie.dugue (at) enertime.com