ENERTIME : ENERTIME ANNONCE SA MISE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (biomasse et géothermie) annonce aujourd'hui sa mise en liquidation judiciaire. Cette décision a été prise par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 9 octobre. Aucune offre de reprise n'a été officiellement déposée. Les actions de la société, qui étaient jusqu'ici cotées en bourse, sont désormais sans valeur et leur cotation ne reprendra pas.

Au cours des derniers mois, ENERTIME a rencontré des difficultés financières importantes liées à une forte croissance et aux difficultés à préfinancer les subventions accordées à ses projets du fait du bilan de l'entreprise. La société avait entamé en octobre 2023 des discussions avec un fonds d'investissement qui devait recapitaliser la société à l'été 2024. Un accord d'exclusivité avait été signé avec ce fonds en mai 2024. Ces discussions ont été interrompues en fin juin 2024, obligeant la société à abandonner ses démarches de préfinancement des subventions et à se mettre sous la protection du tribunal de commerce.

Conformément aux procédures légales en vigueur, un liquidateur judiciaire a été désigné pour superviser la liquidation des actifs de la société. La priorité sera donnée à l'indemnisation des créanciers dans le respect de la législation en vigueur. La société cesse son activité au 9 octobre 2024.

A PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE).

Plus d'informations sur www.enertime.com