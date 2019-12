ENERTIME : ENERTIME ANNONCE LE REPORT DU FINANCEMENT PIA ORCASIL AU BENEFICE DU PROJET BANGKOK GLASS

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée, annonce avoir obtenu la confirmation de l'ADEME que le financement accordé dans le cadre du Projet ORCASIL en Février 2016 pour un projet ORC sur un Four à Arc en France était reporté sur le projet ORC Bangkok Glass en cours d'exécution sur un four verrier en Thaïlande.

Gilles David, Président Directeur Général d'ENERTIME, déclare : « Le Projet ORCASIL devait donner à Enertime la référence indispensable à son développement et permettre le décollage de la filière ORC en France. Il n'avait pas pu aboutir du fait d'un prix de gros de l'électricité en Europe très déprimé et faute de subventions aux projets d'efficacité énergétique électrique sur les sites industriels électro-intensifs. Nous avons pu réorienter nos efforts pour gagner cette même référence stratégique à l'international et tenons à remercier l'ADEME et le PIA pour l'aide apportée sur ce dossier. Les récents développements du régime des CEE avec la ratification de la loi PACTE, combinés à une augmentation du prix de l'électricité en Europe en partie liée aux taxes sur la production électrique fossile, ouvrent de grandes perspectives pour l'efficacité énergétique industrielle en France et en Europe »

A PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE). Plus d'informations sur www.enertime.com

