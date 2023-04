ENERTIME : ENERTIME ANNONCE LA CREATION DE " FRANCE CLEANTECH INDUSTRIES (FCI) ", ASSOCIATION DE PME ET START-UP INDUSTRIELLES POUR ACCELERER LA REINDUSTRIALISATION ET LA TRANSITION ENERGETIQUE

ENERTIME (FR0011915339 – ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (biomasse et géothermie), annonce la création de l'association France Cleantech Industries.

Créé par un collectif de PME et start-up françaises à la pointe de l'innovation industrielle dans les technologies de la transition énergétique dont AIRTHIUM, ANANKÉ, CIXTEN, ENERTIME, ENTENT, HEVATECH, PACKGY, SARUS, STOLECT, SYLFEN et TERRAO, France Cleantech Industries (FCI) est une association loi de 1901 destinée à promouvoir le développement en France de l'innovation industrielle au service de la transition énergétique et de la préservation des ressources de la planète.

L'objectif de FCI est de représenter et de défendre les intérêts collectifs de ses membres auprès des parties prenantes, notamment des pouvoirs publics français et européens, des autorités de régulation, des industriels ainsi que des acteurs financiers. Elle veut aussi devenir un centre de veille et de concertation sur les évolutions réglementaires, techniques et économiques de la filière et de partage des informations et des bonnes pratiques sur les questions d'intérêt commun.

L'association, neutre vis-à-vis des technologies, accueille en son sein des entreprises développant des solutions diverses (valorisation de chaleur fatale, stockage d'électricité, hydrogène, compression de gaz, …) et concentre son action sur les nécessités communes des PME industrielles françaises.

Elle n'a pas vocation à se substituer aux associations représentant une filière en particulier.

Elle sera force de proposition pour faire évoluer l'environnement règlementaire en France et en Europe afin de donner à toutes les innovations technologiques pertinentes un accès équitable au marché Français et/ou Européen et/ou à minima l'opportunité de faire ses preuves avant de se lancer au grand export. FCI contribuera ainsi à la réindustrialisation de notre pays qui doit devenir un champion européen et mondial de l'Industrie Verte.

FCI s'intéresse aussi au temps long de maturation des Cleantech, à leurs besoins en capitaux et à leurs modalités de financement, comme à l'offre permanente d'emplois techniques et scientifiques qu'elles expriment.

Enfin, les membres fondateurs de FCI s'engagent pour accomplir la transition énergétique dans l'industrie, et croient fermement en l'essor d'une industrie verte française qui soit à la fois souveraine et décarbonée. Ils aspirent ainsi à établir des collaborations avec d'autres associations de Cleantech en Europe, afin de dynamiser l'environnement des PME industrielles et promouvoir l'innovation verte sur le continent.

L'association invite toutes les PME industrielles françaises dont l'activité est tournée essentiellement vers la Transition Energétique et l'innovation à la rejoindre.

Gilles David, PDG d'Enertime et Président de l'association déclare : « La création de France Cleantech Industries a pour vocation première de participer à la réflexion et d'être force de proposition pour associer réindustrialisation de la France et accélération de la transition énergétique en France et à l'international. L'ambition de notre association est double : participer à la création de nouveau champions industriel français tout en aidant les industriels existants et la société dans son ensemble à devenir plus durable et donc plus compétitive. L'examen prochain au Parlement du projet de loi Industrie verte est à ce titre une opportunité majeure pour y parvenir » .

A PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE).

Plus d'informations sur www.enertime.com

A PROPOS DE FRANCE CLEANTECH INDUSTRIES

L'association a pour vocation à fédérer toutes les PME et start-ups industrielles françaises innovantes de la transition énergétique. A ce jour, les membres de l'association se décrivent ainsi :

AIRTHIUM : Le cœur de notre technologie est une pompe à chaleur très haute température (jusqu'à 550°C) permettant de décarboner la chaleur industrielle à moindre coût.

ANANKÉ : la société développe et intègre des solutions de valorisation de chaleur fatale à destination des sites industriels. KEOS, notre module de cogénération, abrite une technologie ERICSSON (de type MACE) qui récupère la chaleur fatale haute température (à partir de 450°) pour produire de l'air comprimé et de la chaleur utile.

CIXTEN : A partir de sources de chaleur perdues et du CO2, notre technologie, permet la production d'électricité ou d'air comprimé. La part de chaleur résiduelle non convertie peut également être valorisée dans un réseau de chaleur.

ENERTIME : Spécialistes de la valorisation d'énergie fatale dans l'industrie, nous mettons au point des machines thermodynamiques de forte puissance comme ORC (jusqu'à 10MW), pompes à chaleur industrielles et turbines de détente de gaz naturel.

ENTENT : Notre solution, le PULSE, permet de valoriser les chaleurs fatales de basse température dans l'industrie comme dans les data centers, de 60° à 150°, en électricité utile.

HEVATECH : Notre technologie Turbosol (de 30kW à 100kW) permet de valoriser la chaleur fatale et de la convertir en électricité et chaleur pour les réseaux urbains

PACGY : Nous utilisons avantageusement les énergies fatales Low-Grade pour produire une énergie hydraulique (avec conservation de l'exergie) transposable en Froid, Chaud ou électricité.

SARUS : Notre système permet la production de travail, de froid et d'électricité à partir de l'énergie de pression. Cela peut être utilisé pour la production d'électricité (et la réduction de la facture d'énergie) décentralisée sur les réseaux de gaz naturel ou pour la production de gaz liquéfié pour des usages industriels.

STOLECT : la société développe une technologie de stockage massif d'électricité permettant de construire des réseaux 100% renouvelables en convertissant l'électricité renouvelable variable en électricité pilotable.

SYLFEN : Nous développons des solutions de stockage d'énergie et de production d'énergie par cogénération à partir de sources d'énergies locales et renouvelables, à destination des bâtiments et écoquartiers

TERRAO : Grâce à un échange direct par brassage de l'air ou des fumées avec de l'eau, TERRAO® assure un transfert quasi parfait des calories et de la matière entre les deux fluides. Ce brassage conduit au lavage de l'air ou des fumées et à la récupération de leur chaleur latente et sensible. La régénération de l'eau permet d'en extraire ensuite la pollution. TERRAO® est une véritable innovation qui permet d'ouvrir le champ des possibles dans le combat pour la qualité de l'air et la transition énergétique.

CONTACTS

ENERTIME

Gilles DAVID – Président

Tél. 01 75 43 15 40

gilles.david (at) enertime.com



FRANCE CLEANTECH INDUSTRIES

Association : france.cleantech.industries@gmail.com

Ivan REALI – Responsable communication

Ivan.reali@france-cleantech-industries.com

