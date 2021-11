ENERTIME : ENERTIME ANNONCE AVOIR OBTENU UN NOUVEAU FINANCEMENT NON DILUTIF DE 0,5 M EUR DE BPIFRANCE POUR ACCOMPAGNER SES AMBITIONS DE DÉVELOPPEMENT

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), annonce avoir obtenu dans le cadre d'un Prêt Garanti par l'État (PGE) - Soutien Innovation, un prêt de 0,5 M€ de Bpifrance.

Ce prêt, qui complète le PGE de 0,3 M€ obtenu en avril 2020, est destiné à renforcer la structure financière de la société afin d'accompagner son ambition de croissance. Il est amortissable sur une durée maximale de six ans, à compter de sa mise en vigueur.

L'endettement financier net au 30 juin 2021 (avant obtention de ce nouveau financement) s'élève à

0,5 M€ (trésorerie de 0,8 M€ et dettes financières de 1,3 M€ dont la maturité de près de 80% est à plus d'un an).

Gilles David, Président Directeur Général d'ENERTIME, déclare : « ENERTIME met en place des financements non dilutifs nécessaires au développement de ses projets ORC en France et pour sécuriser ses commandes d'équipements à l'international. L'accompagnement de Bpifrance tant sur le territoire national qu'international est un élément clé du succès de l'entreprise. »

À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable.

ENERTIME accompagne ses Clients et Partenaires industriels dans la mise en œuvre de solutions industrielles complexes pour la production d'énergie thermique ou électrique. Les machines ORC d'ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de la chaleur haute température en partant de chaleur plus basse température et d'électricité. Les turbines de détente de gaz récupèrent l'énergie perdue dans les réseaux de distribution du gaz pour produire de l'électricité et du froid. Sur le marché ORC, ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement la technologie des machines de forte puissance (1 MW et plus).

Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 35 collaborateurs dont 16 ingénieurs.

ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus d'informations sur www.enertime.com.

CONTACTS

ENERTIME

Gilles DAVID - PDG - gilles.david@enertime.com

Sophie DUGUE - Office Manager - sophie.dugue@enertime.com

