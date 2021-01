ENERTIME : ACTIVATION PAR ENERTIME DE LA LIGNE DE FINANCEMENT DESTINÉE À SA FILIALE ENERGIE CIRCULAIRE

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie géothermique, annonce l'activation de la ligne de financement mise en place avec le fonds YA II PN Ltd avec une demande de tirage le 28 janvier 2021 de 1 000 ODIRNANE pour un montant d'1 M€.

Cette opération, qui n'est assortie d'aucun BSA et dont l'activation était prévue au plus tard le 29 janvier 2021, est réalisée conformément à la 16ème résolution votée par l'Assemblée Générale des actionnaires du 19 juin 2020 et aux décisions prises par le Conseil d'Administration du 24 novembre 2020. Les caractéristiques et modalités de l'opération sont fournies en annexe du communiqué publié le 14 décembre 2020 par la Société.

Ce financement est destiné à accompagner la croissance de l'activité de la société Energie Circulaire, filiale d'ENERTIME, qui développe et exploite des systèmes de valorisation d'énergie fatale industrielle utilisant la technologie des ORC. Cette société, créée en mai 2020, a déposé quatre dossiers en France à l'appel à projets AAP IndusEE de l'ADEME dont un en cours de développement et les trois autres en cours d'instruction par l'ADEME. De nouveaux projets sont en préparation pour un dépôt aux sessions de l'AAP de 2021 et 2022.

ENERTIME étudie actuellement la mise en place de solutions ouvertes à tous ses actionnaires afin de limiter l'utilisation de financements trop dilutifs.

A PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production d'énergie géothermique.

ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement la technologie des machines à Cycle Organique de Rankine de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE). Plus d'informations sur www.enertime.com



