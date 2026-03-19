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EnerSys augmente après que TD Cowen a initié une couverture avec "acheter"
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 15:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques EnerSys ENS.N augmentent de 1,26% à 166,10 $ dans la séance de transactions matinale, après que TD Cowen ait initié la couverture avec une note "achat"; établit une prévision de 190 $

** La société de courtage estime que les investisseurs sous-estiment le potentiel de croissance du chiffre d'affaires d'EnerSys

** Les catalyseurs de revenus comprennent une évolution vers des solutions sans entretien à prix de vente moyen plus élevé, de nouveaux produits et un élargissement du portefeuille de clients par le biais de systèmes énergétiques intégrés, selon la maison de courtage

** Nous pensons que l'équipe se concentrera sur les marchés de croissance suivants: 1) Lithium Uninterruptible Power Supply (UPS) pour les centres de données, 2) Battery Energy Storage System et 3) Broadband and Telecom batteries", indique TD Cowen

** Quatre analystes sur six considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et deux comme un "maintien"; leur prévision médiane est de 186 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 12,5 % depuis le début de l'année

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ENERSYS
166,150 USD NYSE +1,22%
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