Energy Vault progresse grâce à l'acquisition d'un projet de stockage en batterie au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 mars - ** Les actions de la société de solutions de stockage d'énergie Energy Vault Holdings NRGV.N augmentent de 3,8 % à 3,56 $

** Co acquiert le McMurtre Battery Energy Storage System (BESS), un projet de 175 MW (Megawatt)/350 MWh(Megawatt-hour) à l'échelle du réseau au Texas

** Co déclare que le projet, acquis auprès de Belltown Power, renforce son portefeuille croissant de stockage d'énergie aux États-Unis et fait progresser son plan de déploiement d'une capacité initiale de 1 500 MW de BESS

** NRGV ajoute que le projet devrait générer des revenus annuels de 15 à 20 millions de dollars au cours de sa durée de vie technique, ce qui représente des revenus totaux de 350 à 375 millions de dollars+ sur toute la durée de vie du projet

** La société indique que les opérations commerciales sont prévues pour décembre 2027

** En incluant le mouvement de la séance, NRGV a baissé de 21,8 % depuis le début de l'année