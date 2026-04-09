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Energy Vault progresse après l'annonce de l'acquisition de 850 MW de systèmes de stockage par batterie au Japon
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 14:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 avril - ** Les actions de la société de solutions de stockage d'énergie Energy Vault NRGV.N gagnent environ 3 % à 3,28 $ avant bourse

** NRGV déclare qu'elle va acquérir 850 mégawatts (MW) de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) auprès d'un important développeur de systèmes de stockage d'énergie au Japon

** L'accord comprend 350 MW de projets BESS avancés qui commenceront à être construits au second semestre 2027 et atteindront l'exploitation commerciale au second semestre 2028, ainsi que 500 MW de projets précoces

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 30,8 % depuis le début de l'année

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