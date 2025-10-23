Energy Vault en hausse suite à l'acquisition et au développement du SOSA Energy Center au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 octobre - ** Les actions de la société de solutions de stockage d'énergie Energy Vault Holdings NRGV.N progressent de 5,7 % à 3,51 $ dans les échanges avant-Bourse
** La société acquiert et prévoit de développer le SOSA Energy Center, un système de stockage d'énergie par batterie de 150 MW/300 MWh dans le comté de Madison, au Texas
** La société prévoit de recevoir l'ordre de procéder au quatrième trimestre 2025, l'exploitation commerciale étant prévue pour le premier trimestre 2027
** NRGV commencera la construction sur site au quatrième trimestre 2025
** À la dernière clôture, les actions étaient en hausse de 45,6 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer