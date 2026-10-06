Energy Transfer va racheter Vaquero Midstream pour 2,63 milliards de dollars dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions

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* L'accord prévoit 1,95 milliard de dollars en espèces et environ 33,3 millions d'actions

* Vaquero apporte environ 300 miles de canalisations réparties sur quatre comtés de l'ouest du Texas

* Les contrats sont rémunérés sous forme de redevances, adossés à 100 000 acres et ont une durée résiduelle d'environ 10 ans

(Ajout d'informations sur l'action au paragraphe 4 et de commentaires d'analystes aux paragraphes 6 et 7)

par Pranav Mathur

Energy Transfer ET.N a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue d'acquérir Vaquero Midstream dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 2,6 milliards de dollars en espèces et en actions, élargissant ainsi les activités midstream de la société de pipelines.

L'opération comprend 1,95 milliard de dollars en espèces et environ 33,3 millions de ses actions nouvellement émises, a précisé Energy Transfer.

Elle prévoit d'investir entre 5 milliards et 5,5 milliards de dollars de capitaux en 2026, principalement dans ses projets de réseaux de gaz naturel, a déclaré la société plus tôt cette année.

L’action Energy Transfer a reculé de 1,2% en début de séance.

Elle a précisé que ces actifs, liés à ses infrastructures existantes de gaz naturel et de liquides de gaz naturel, apporteraient des volumes supplémentaires à ses activités de transport, de fractionnement, de stockage en terminal et d’exportation.

“Il s’agit d’une poursuite de la consolidation du secteur midstream à mesure que celui-ci se regroupe, ce qui met en évidence la valeur de ces actifs”, a déclaré James West, analyste chez Melius Research.

“Il a ajouté que la combinaison de projets d’expansion organiques et inorganiques positionnait les entreprises du secteur intermédiaire pour un cycle de croissance de plus d’une décennie et pourrait soutenir une nouvelle hausse des valorisations dans l’ensemble du secteur.”

La finalisation de l’acquisition est prévue au quatrième trimestre de cette année.

Vaquero exploite environ 300 miles de pipelines dans les comtés de Loving, Reeves, Ward et Winkler au Texas, desservant les producteurs du sud du bassin du Delaware.

Son complexe de traitement de Caymus dispose de trois trains de traitement d’une capacité combinée d’environ 675 millions de pieds cubes par jour.

Les contrats de Vaquero sont basés sur des redevances et s’appuient sur un périmètre d’environ 100 000 acres dédiés, avec une durée contractuelle moyenne restante d’environ 10 ans.