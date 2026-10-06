Energy Transfer s'offre Vaquero Midstream pour 2,6 milliards de dollars

Exploitant un portefeuille diversifié d'actifs énergétiques aux Etats-Unis, Energy Transfer LP a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif pour acquérir Vaquero Midstream. Il s'agit d'une acquisition complémentaire évaluée à environ 2,625 milliards de dollars. Le règlement comprendra 1,95 MdsUSD en numéraire et environ 33,3 MUSD de nouvelles parts ordinaires Energy Transfer.

La finalisation de la transaction est prévue pour le quatrième trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions habituelles.

Vaquero Midstream est une entreprise indépendante de collecte et de traitement de gaz naturel axée sur les producteurs. Son réseau traverse le coeur du sud du bassin de Delaware, au Texas.

Des actifs complémentaires qui renforcent le réseau

Vaquero détient des activités de services intermédiaires (midstream) en forte croissance, comprenant des pipelines de collecte en tête de puits et de transport régional, ainsi qu'un complexe de traitement de gaz naturel. Son réseau de pipelines d'environ 480 kilomètres (300 miles) dessert de grands exploitants dans les zones les plus actives du bassin de Delaware, notamment dans les comtés de Loving, Reeves, Ward et Winkler.

Vaquero exploite actuellement le complexe de traitement de Caymus, composé de trois unités d'une capacité totale d'environ 19 millions de mètres cubes par jour (675 millions de pieds cubes par jour). L'entreprise possède également un terrain suffisant pour construire deux unités supplémentaires, ce qui pourrait porter la capacité totale de traitement à environ 34 millions de mètres cubes par jour (1,2 milliard de pieds cubes par jour).

Le réseau de Vaquero s'appuie sur des contrats fermes à long terme basés sur des frais fixes et des engagements de réserve, garantissant des flux de trésorerie stables et prévisibles. Cette acquisition devrait renforcer la présence d'Energy Transfer dans le bassin Permien en lui donnant un meilleur accès à une production croissante de gaz naturel et de liquides de gaz naturel (GNL), tout en améliorant la connexion avec l'ensemble de sa plateforme midstream.

Les installations de Vaquero sont déjà raccordées aux infrastructures aval de gaz naturel et de GNL d'Energy Transfer, ce qui crée des synergies sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ce raccordement devrait générer de nouveaux revenus grâce aux services de transport par pipeline, de fractionnement, de stockage en terminal et d'exportation.

L'acquisition devrait consolider la position stratégique d'Energy Transfer dans l'une des régions productrices les plus actives et aux coûts les plus bas d'Amérique du Nord. Les actifs sont bien positionnés pour profiter du développement continu du bassin de Delaware et offrent des perspectives de croissance à long terme à mesure que la production augmente autour du réseau existant d'Energy Transfer.

Un impact financier positif

Energy Transfer prévoit que les actifs de Vaquero contribueront immédiatement à l'augmentation du flux de trésorerie disponible (DCF : Distributable Cash Flow) par part ordinaire. Les revenus de Vaquero sont adossés à environ 40 000 hectares (100 000 acres) dédiés et à des clients de premier ordre engagés sur une durée moyenne résiduelle d'environ 10 ans.