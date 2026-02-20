 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Energy Transfer met fin aux accords d'achat avec certains clients du projet de GNL de Lake Charles, qui a été suspendu
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 17:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Curtis Williams

Energy Transfer ET.N a mis fin aux accords d'achat avec certains clients de son projet suspendu de gaz naturel liquéfié de Lake Charles en Louisiane, selon une déclaration déposée jeudi auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse) des États-Unis.

Voici quelques détails:

* "Plusieurs contrats d'achat de GNL ont été résiliés en raison de la non-satisfaction de la condition relative à la prise d'une décision d'investissement finale à la date spécifiée dans le contrat d'achat de GNL applicable", a déclaré Energy Transfer dans un document 10K.

* En décembre, Energy Transfer a déclaré qu'elle suspendait le développement de l'installation.

* Lake Charles LNG devait avoir une capacité de liquéfaction de 16,45 millions de tonnes métriques par an, avec des clients tels que le producteur de pétrole américain Chevron CVX.N qui s'était engagé à acheter 3 mtpa.

* Energy Transfer a déclaré que les accords de vente et d'achat qui ne sont pas liés à sa décision finale d'investissement restent intacts et qu'elle est prête à les inclure dans toute vente du projet.

* Energy Transfer n'est pas prête à financer une quelconque partie du projet, mais serait intéressée à lui fournir du gaz, a déclaré la société dans sa déclaration.

Valeurs associées

CHEVRON
183,110 USD NYSE -0,94%
ENERGY TRANSFER
18,960 USD NYSE +0,29%
Gaz naturel
3,00 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
71,54 USD Ice Europ -0,56%
Pétrole WTI
66,21 USD Ice Europ -0,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank