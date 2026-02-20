Energy Transfer met fin aux accords d'achat avec certains clients du projet de GNL de Lake Charles, qui a été suspendu

Energy Transfer ET.N a mis fin aux accords d'achat avec certains clients de son projet suspendu de gaz naturel liquéfié de Lake Charles en Louisiane, selon une déclaration déposée jeudi auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse) des États-Unis.

Voici quelques détails:

* "Plusieurs contrats d'achat de GNL ont été résiliés en raison de la non-satisfaction de la condition relative à la prise d'une décision d'investissement finale à la date spécifiée dans le contrat d'achat de GNL applicable", a déclaré Energy Transfer dans un document 10K.

* En décembre, Energy Transfer a déclaré qu'elle suspendait le développement de l'installation.

* Lake Charles LNG devait avoir une capacité de liquéfaction de 16,45 millions de tonnes métriques par an, avec des clients tels que le producteur de pétrole américain Chevron CVX.N qui s'était engagé à acheter 3 mtpa.

* Energy Transfer a déclaré que les accords de vente et d'achat qui ne sont pas liés à sa décision finale d'investissement restent intacts et qu'elle est prête à les inclure dans toute vente du projet.

* Energy Transfer n'est pas prête à financer une quelconque partie du projet, mais serait intéressée à lui fournir du gaz, a déclaré la société dans sa déclaration.