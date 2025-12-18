Energy Transfer abandonne le développement de son projet d'exportation de GNL à Lake Charles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Energy Transfer est ouvert à des discussions avec des tiers pour le projet de GNL de Lake Charles

Les coûts d'expansion du gazoduc Transwestern passent à 5,6 milliards de dollars

Augmentation du diamètre du gazoduc pour porter sa capacité à 2,3 milliards de pieds cubes par jour

(Plus de détails, plus de contexte) par Arathy Somasekhar et Sheila Dang

Energy Transfer ET.N a annoncé jeudi qu'elle suspendait le développement de son installation d'exportation de gaz naturel liquéfié de Lake Charles en Louisiane pour se concentrer sur l'allocation de fonds à des projets de gazoducs.

Cette suspension intervient alors que la société est confrontée à une hausse des coûts et aux craintes d'une surabondance de l'offre mondiale à mesure que de nouvelles capacités de production sont mises en service.

La société de gazoducs et de stockage a déclaré qu'elle restait ouverte aux discussions avec des tiers susceptibles d'être intéressés par le développement du projet.

Les dirigeants d'Energy Transfer sont devenus nerveux au sujet de Lake Charles LNG dans la dernière ligne droite du développement parce que la société se considère toujours comme un opérateur de gazoduc plutôt que comme une société axée sur le GNL, a déclaré une personne familière avec le projet. Les accords d'achat de Lake Charles LNG ont été structurés de manière à protéger Energy Transfer d'une éventuelle surabondance de l'offre de GNL, a ajouté cette personne. Energy Transfer n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire supplémentaire. La société avait précédemment déclaré qu'elle ne donnerait le feu vert financier à l'installation que si elle vendait 80 % du projet à des partenaires financiers.

CAPACITÉ DE TRANSPORT

Jeudi, la société basée à Dallas a également annoncé une augmentation de la capacité de transport de son projet d'expansion du gazoduc Transwestern afin de répondre à la demande supplémentaire des clients.

Le projet d'expansion du gazoduc, appelé Desert Southwest, coûtera désormais environ 5,6 milliards de dollars, sans tenir compte des fonds utilisés pendant la construction, a déclaré Energy Transfer. Le projet devait auparavant coûter environ 5,3 milliards de dollars, y compris 0,6 milliard de dollars de provision pour les fonds utilisés pendant la construction.

Le diamètre du gazoduc principal du projet passera de 42 à 48 pouces, ce qui augmentera la capacité du projet jusqu'à 2,3 milliards de pieds cubes par jour, a déclaré Energy Transfer. La capacité nominale du gazoduc était auparavant de 1,5 milliard de pieds cubes par jour.

La mise en service du gazoduc est prévue pour le quatrième trimestre 2029.

"Il y a une croissance significative de la demande dans la région du sud-ouest désertique, y compris la possibilité de mettre à l'arrêt ou de convertir au gaz naturel des centrales électriques alimentées au charbon, ce qui pourrait profiter davantage au projet", a déclaré la société, ajoutant que la capacité finale du projet d'expansion sera basée sur la demande du marché.