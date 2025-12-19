Energy Fuels progresse après que l'oxyde de terres rares a été qualifié pour la production d'aimants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** Les actions du mineur Energy Fuels UUUU.A ont augmenté de 2,2% à 14,29 $ avant le marché

** L'oxyde de dysprosium (Dy) de la société répond aux critères d'un constructeur automobile sud-coréen pour la production en aval d'aimants permanents à base de terres rares (REPM)

** Dy est un additif clé dans le néodyme-fer-bore utilisé pour alimenter les véhicules électriques et les systèmes de défense

** La société commencera également à piloter la production d'oxyde de terbium à l'usine de White Mesa la semaine prochaine et prévoit d'offrir des échantillons à l'échelle du kilogramme pour la qualification au début de 2026

** A la dernière clôture, UUUU a augmenté de 172,5 % depuis le début de l'année