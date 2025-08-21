 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Energy Fuels progresse après avoir produit de l'oxyde de terres rares "lourd" à l'échelle pilote
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 12:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Les actions du mineur Energy Fuels UUUU.A augmentent de 1,3 % à 8,64 $ avant le marché

** La société a terminé la production de son premier kilogramme d'oxyde de dysprosium (Dy) à l'échelle pilote à son usine de White Mesa dans l'Utah

** La société affirme avoir atteint une pureté de 99,9 % de Dy, ce qui est bien supérieur à la spécification commerciale de 99,5 %

** L'usine devrait continuer à produire de l'oxyde de dysprosium à raison de 2 kg par semaine

** La production d'oxyde de Dy d'une grande pureté par Energy Fuels constitue une avancée majeure vers la sécurisation de l'approvisionnement des États-Unis en oxydes de terres rares "lourds" pour diverses utilisations commerciales et militaires" - Mark S. Chalmers, PDG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 66 % depuis le début de l'année

