Energy&+, filiale de Charwood Energy, lance un prêt participatif d’un montant maximum de 1 M€ sur MiiMOSA
information fournie par Boursorama CP 20/10/2025 à 17:45

Energy&+, filiale de Charwood Energy, lance un prêt participatif d’un montant maximum de 1 M€ sur MiiMOSA, plateforme de financement participatif de référence en matière d’investissement durable

 Une opération destinée à accompagner et accélérer la croissance d’Energy&+
 Charwood Energy garantit l’opération à hauteur de 100 % au travers d’une GAPD
Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), acteur innovant de la transition énergétique par la biomasse, annonce aujourd’hui le lancement d’un prêt participatif pour sa filiale Energy&+ via MiiMOSA, une plateforme de financement participatif financement leader en Europe dédiée à la transition agricole, alimentaire et énergétique. Le montant maximal de cette opération est fixé à 1 M€.

