ENERGISME : Succès de la libération de 38 540 000 actions Energisme déjà existantes

• Opération non-dilutive sursouscrite 2,56x

• Mise aux enchères d’actions non-libérées

• Participation de nouveaux investisseurs et de l’équipe managériale : Membre du Conseil d’Administration, Directeur Stratégie et Innovation, CTO, CFO et Directeur Commercial.



Lors de l’augmentation de capital du 5 décembre 2023, plusieurs souscriptions n’avaient été libérées que partiellement. Par décision du Conseil d’Administration du 6 septembre 2024, il a été décidé d’appeler le solde non libéré du capital pour le 30 septembre 2024.



Deux des actionnaires concernés n’ont pas libéré le solde de la souscription demandé dans les délais impartis, malgré mise en demeure préalable.



Energisme a donc naturellement poursuivi la procédure de libération du capital contre les deux actionnaires défaillants et a mis aux enchères les 38 540 000 actions, soit :

- 21 340 000 actions détenues par Marion Blandin,

- 17 200 000 actions détenues par Chambon Investissements,



Conformément aux dispositions légales applicables, ces enchères ont été organisées par le PSI Invest Securities le 13 décembre 2024. Lors de ces enchères, 99 400 000 actions ont été demandées, soit une sursouscription de 2,56 fois. Les 38 540 000 actions proposées à la vente ont été vendues au prix de 0,0056 €, soit le cours de clôture du 13 décembre 2024.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :