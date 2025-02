ENERGISME : SAVE THE DATE - E-Réunion Actionnaires le 26 Février 2025 à 18h30

Energisme (FR0013399359 – Mnémo ALNRG), spécialiste des plateformes d’analyse et de pilotage de la performance énergétique, annonce la tenue de son prochain webinaire le 26 février 2025 à 18h30 à l’occasion de la publication de son chiffre d’affaires annuel 2024.



Ramez NASSER, Président Directeur Général

Jérôme KNAEPEN, Directeur Général Délégué

Et Anthony PARSON, Directeur de la Stratégie



reviendront sur l’activité 2024 et les perspectives 2025



• Bilan de l’activité commerciale 2024 ;

• Projection d’activité sur les produits existants (N GAGE) pour 2025 ;

• Projection d’activité commerciale sur les nouveaux services intégrés à la Market Place d’Energisme pour 2025 ;

• Bilan sur les partenariats déjà intégrés et ceux en cours d’intégration (on-boarding) ;

• Précisions sur la signature d’un partenariat exclusif avec un des leaders mondiaux des produits financiers liés à l’environnement et la transition énergétique ;

• Roadmap sur la stratégie financière concernant LOAMICS.



Vous pouvez d’ores et déjà poser toutes vos questions à l’adresse : investisseurs@energisme.com



Le lien d’inscription et les informations de connexion seront prochainement communiqués.



