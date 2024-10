ENERGISME : Résultats Semestriels 2024

Energisme (FR0013399359 – Mnémo ALNRG), annonce ses résultats semestriels S1 2024, en très nette amélioration.



• Chiffre d’Affaires en hausse de +2% vs S1 2023 à 2 278 k€, meilleur semestre enregistré par Energisme

• Amélioration significative de l’EBITDA : +653 k€ sur le seul S1 2024 par rapport au S1 2023

• Une forte réduction des charges d’exploitation de 929 k€ sur le S1 2024 :

• -29% sur les coûts directs et de structures (dont licences, sous-traitance)

• -18% sur les autres coûts opérationnels

• Maintien de l’objectif d’EBITDA positif sur la fin de l’année

• Accélération de la croissance dès 2025



Un Chiffre d’Affaires de 2 278 k€ en hausse de +2%



Energisme enregistre son meilleur semestre avec un chiffre d’affaires au S1 2024 en croissance de +2% par rapport au S1 2023, rattrapant ainsi le retard pris au T4 2023 du fait d’un churn important (fin 2023). Ce chiffre d’affaires provient uniquement de la vente de licences N’GAGE.

Depuis le début du second semestre 2024, l’offre est complétée par la solution Eco Factures (1er logiciel industriel de vérification de factures à destination des collectivités locales et des clients multisites).



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :