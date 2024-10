ENERGISME partage des informations sur les progrès de sa filiale Loamics.

• Début de livraison de la première phase de l’entrepôt de données P4DP

• Valorisation financière en cours de notre filiale Loamics par le cabinet MayaKare, expert du secteur santé

• Sélection en cours d’un partenaire industriel spécialisé dans la santé pour financer et accélérer le développement de Loamics



Une montée en puissance pour Loamics, qui bénéficie de l’expertise data du groupe Energisme dans le secteur de l’énergie, au profit du secteur de la santé, pour développer le premier entrepôt de données de médecine de ville en France.



Loamics, filiale d’Energisme est le chef de file du consortium P4DP (« Platform For Data in Primary Care ») pour créer le premier entrepôt de données de santé de médecine de ville en France, financé en partie par la BPI France dans le cadre de France 2030, en collaboration avec le CNGE (Collège National des Généralistes Enseignants), l’Université Côte d’Azur, le CHU de Rouen, l’Université de Rouen Normandie et le Health Data Hub.



P4DP, véritable outil de souveraineté en santé numérique pour la France, va permettre d’améliorer considérablement le parcours de soin patient, optimiser les coûts de recherche pour les secteurs privés et publics et offrir une veille épidémiologique encore plus réactive. P4DP a par ailleurs remporté le prix « coup de cœur » des talents de la e-santé 2023 (concours organisé par la délégation du numérique en santé et l’Agence du numérique en santé).



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :