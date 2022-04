Communiqué de presse ENERGISME



Loamics rend possible le déploiement du jumeau numérique dynamique.

Une accélération de l’industrie du futur.



La suite logicielle Loamics(1) a été développée pour répondre aux enjeux data. Loamics est la seule solution du marché qui permet un traitement de bout en bout et automatisé en temps réel, ou continu, des données hétérogènes et massives produites par les industriels.

A partir de données réelles, l’industriel crée un jumeau numérique qui lui permettra une représentation de ses processus. Les applications de ce jumeau numérique sont multiples et offrent de nombreuses perspectives à l’industriel qui pourra ainsi visualiser ses processus.