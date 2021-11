Energisme: LOAMICS aux côtés de Microsoft pour lancer le programme « Environmental Start-up Accelerator ».

Communiqué de presse Energisme- LOAMICS



LOAMICS aux côtés de Microsoft pour lancer le programme « Environmental Start-up Accelerator ».



Loamics, filiale d’Energisme, est fière de prendre part à l’initiative Environmental Start-up Accelerator aux côtés de Microsoft, Station F, Capgemini, Perfesco (groupe EDF), Suez, Elaia, Citizen Capital, Time for the planet, et l’ADEME.



L’Environmental Start-up Accelerator est un programme d’accélération de 6 mois destiné à accueillir 7 à 10 start-ups européennes œuvrant pour la réduction et la compensation des émissions carbone.