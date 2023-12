ENERGISME : Invitation E-Réunion Club des Actionnaires

Suite à la récente annonce de l’augmentation de capital d’Energisme et de sa nouvelle gouvernance,

Sébastien MARTIN, Directeur Général

et Marion BLANDIN, Directeur Administratif et Financier

ont le plaisir de convier les actionnaires d’Energisme à une réunion en ligne

Mardi 19 décembre 2023 à 18h00

pour échanger sur l’activité, la stratégie ainsi que les fortes ambitions de la société



Un rendez-vous privilégié avec les dirigeants :

Ce rendez-vous en ligne, ouvert à tous les actionnaires détenteurs d’une action et plus, a pour vocation de renforcer la proximité entre les actionnaires et la direction de la société à travers une meilleure connaissance de l’activité et de la stratégie, et d’offrir à ses adhérents, un libre échange avec les dirigeants d’Energisme.



Rendez-vous sur l'invitation ci-dessous pour vous inscrire.

(Les éléments de connexion seront communiqués ultérieurement aux personnes inscrites)