ENERGISME : Invitation E-Réunion Actionnaires le Mercredi 3 avril 2024 à 18h30

INVITATION

E-Réunion Actionnaires d’ENERGISME



A l’occasion de la publication des résultats 2023 d’ENERGISME

Ramez NASSER, Président Directeur Général et Jérôme KNAEPEN, Directeur Général Délégué

ont le plaisir de convier les actionnaires d’Energisme à une réunion en ligne le

Mercredi 3 avril 2024 à 18h30

Afin de commenter les comptes 2023 et apporter des précisions sur la structure managériale et les ambitions commerciales.



Retrouvez ci-dessous l'intégralité du communiqué avec le lien d'inscription :