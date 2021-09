Communiqué de presse ENERGISME



Energisme et Orange Business Services signent un partenariat pour optimiser la performance énergétique des bâtiments en combinant leur maîtrise respective de la donnée énergétique et de l’IoT.



Orange Business Services choisit la plateforme N’Gage d’Energisme, et lance son offre « Smart Eco-energy » afin d’optimiser la performance énergétique du patrimoine immobilier des

organisations privées et publiques. Energisme, pépite française de l’édition de logiciels, a créé N’Gage, plateforme intelligente pour aider les organisations à automatiser le pilotage en temps réel de leur efficacité énergétique.

Conçue pour évoluer dans des environnements complexes en s’appuyant sur une puissante infrastructure sécurisée, N’Gage :



 Facilite l’accès aux données de consommation en les consolidant dans une interface unique,

 Automatise les analyses,

 Apporte des réponses « sur mesure » au pilotage de la performance énergétique multifluides.