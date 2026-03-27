ENERGISME : Des fonds investissent 5 M€ dans Energisme pour le développement de Loamics, sa filiale santé

Energisme (FR0013399359 – Mnémo ALNRG), annonce l’obtention d’un financement de 5 M€ auprès de fonds gérés par Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l’accompagnement des PME innovantes, pour soutenir le développement de Loamics, sa filiale dédiée au traitement et à l’analyse des données de santé.



Alors qu’ECO-HUB, sa filiale dédiée à la commercialisation des offres ECO et n’gage autour de l’intelligence énergétique, a dépassé son seuil d’autofinancement grâce à l’atteinte d’un EBITDA positif et que Loamics a enregistré en 2025 ses premiers revenus dans le cadre du Consortium P4DP, premier entrepôt national de données de santé en médecine générale, cette opération permet à Energisme de couvrir les besoins de financement lié au développement fonctionnel et commercial de Loamics.