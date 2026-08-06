ENERGISME : Chiffre d'affaires consolidé semestriel en croissance pour la 5ème année consécutive

Boulogne-Billancourt, le 5 août 2026

Energisme (FR0013399359 – Mnémo ALNRG) annonce son chiffre d'affaires consolidé au 30 juin 2026 et fait un point sur les avancées marquantes depuis le début de l'année.

En K€ - normes françaises S1 2025 S1 2026 Variation Chiffre d'affaires consolidé 2 453 2 557 +4%

Avec un chiffre d'affaires consolidé de 2 557 K€, Energisme enregistre une progression de ses revenus semestriels pour la 5 ème année consécutive. Le Groupe tire profit de la consolidation des revenus de ECO-HUB, sa filiale dédiée à la commercialisation des offres ECO et n'gage autour de l'intelligence énergétique, et de la montée en puissance de Loamics, sa filiale dédiée au traitement et à l'analyse des données de santé.

Au cours du 1 er semestre 2026, Energisme a confirmé des avancées structurantes pour ses deux filiales :

Loamics , dans le cadre du Consortium P4DP, a mis en production le premier entrepôt national de données de santé en médecine générale avec déjà plus de 100 000 patients intégrés en seulement quelques semaines d'activité avec une progression significative attendue au cours des prochaines semaines. Ces avancées ont permis de reconnaitre 341 K€ de chiffre d'affaires semestriels [1] .

, dans le cadre du Consortium P4DP, a mis en production le premier entrepôt national de données de santé en médecine générale avec déjà plus de 100 000 patients intégrés en seulement quelques semaines d'activité avec une progression significative attendue au cours des prochaines semaines. Ces avancées ont permis de reconnaitre 341 K€ de chiffre d'affaires semestriels [1] . ECO-HUB , de son côté, a poursuivi la focalisation de son activité sur les contrats récurrents les plus prometteurs ce qui, associé à une discipline stricte de maîtrise des coûts, doit permettre à la filiale de consolider sa rentabilité (EBITDA positif depuis le S1 2025). La Société prépare un enrichissement de son offre dès le 2 nd semestre grâce à l'intégration d'un agent IA doté d'une compétence métier forte en cours de déploiement pré-commercial auprès de grands comptes. L'objectif est d'apporter plus de valeur d'usage à l'ensemble des clients et de valoriser cette fonctionnalité recherchée.

Dans cet environnement favorable, Energisme poursuit les discussions stratégiques constructives avec des partenaires industriels et financiers, afin d'avancer vers la valorisation de tout ou partie de ses actifs.

Energisme : la donnée au cœur de la performance métier

Depuis plus de vingt ans, Energisme développe des plateformes de données destinées à transformer les informations complexes en décisions à forte valeur ajoutée.

Le Groupe valorise aujourd'hui son savoir-faire au travers de deux plateformes technologiques au service de besoins métiers critiques :

ECO-HUB , dédiée à la donnée énergétique, à son exploitation par l'intelligence artificielle et à l'optimisation de la performance des bâtiments et des infrastructures ;

, dédiée à la donnée énergétique, à son exploitation par l'intelligence artificielle et à l'optimisation de la performance des bâtiments et des infrastructures ; Loamics , dédiée à la structuration et à la valorisation des données de santé pour la recherche, les industriels et les acteurs de santé.

Grâce à ces deux plateformes verticales, Energisme rend possible la montée en puissance de l'intelligence artificielle en fournissant ce qui constitue son principal facteur différenciant : des données propriétaires, fiables, structurées, historisées et enrichies par une expertise métier.

Cotée sur Euronext Growth Paris (ALNRG), l'action Energisme est éligible au PEA et au PEA-PME.

Plus d'informations sur : energisme.com/investisseurs

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ENERGISME

investisseurs@energisme.com

ACTUS finance & communication

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[1] Soit 50% du montant d'ores et déjà facturé au titre de 2026