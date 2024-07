ENERGISME : Chiffre d'affaires 1er Semestre 2024

Energisme (FR0013399359 – Mnémo ALNRG), annonce son chiffre d’affaires S1 2024 et détaille son accélération commerciale sur 2024.



• Un Chiffre d’Affaires de 2 270 K€ en hausse de +1,8% par rapport au S1 2023, meilleur semestre enregistré par Energisme jusque là

• Une accélération commerciale : 3x plus de nouvelles affaires signées sur T2 versus T1

• Un objectif de doubler le new business signé de S1 2024 sur le S2 2024

• Un maintien de l’atteinte d’un EBITDA positif mensuel courant S2 2024



Après un recul de -23% de son chiffre d’affaires récurrent au S2 2023 par rapport au S1 2023, Energisme rattrape son retard avec un chiffre d’affaires au S1 2024 en croissance de +1,8% par rapport au S1 2023, meilleur trimestre jamais enregistré.



