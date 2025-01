ENERGISME : Calendrier Financier 2025

Energisme (FR0013399359 – Mnémo ALNRG), spécialiste des plateformes de pilotage de la performance énergétique, annonce son calendrier de communication financière pour l’année 2025.



Prochaines Communications :

Chiffre d’affaires 2024 : 26 février 2025

Résultats annuels 2024 : 23 avril 2025

Rapport financier annuel 2024 : 23 avril 2025

Chiffre d’affaires S1 2025 : 29 juillet 2025

Résultats semestriels 2025 : 21 octobre 2025

Rapport financier semestriel 2025 : 21 octobre 2025



A propos d’Energisme

Energisme, pionnier français de la GreenTech, intègre la puissance de l’IA à ses solutions SaaS pour optimiser la consommation énergétique, réduire l'empreinte carbone des grandes entreprises et des collectivités. En réduisant la consommation d'énergies, construisons ensemble un avenir plus vert.

ENERGISME (FR0013399359 – Mnémonique ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth.

ENERGISME est une entreprise éligible au PEA-PME, et est par ailleurs qualifiée BPI Entreprise innovante.

Plus d’informations sur : https://energisme.com/investisseurs/



