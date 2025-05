ENERGISME : Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 16 Juin 2025

ENERGISME (FR0013399359 – Mnémo ALNRG) informe ses actionnaires qu’ils sont invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, qui se tiendra :

Le lundi 16 juin 2025 à 14h

au Novotel Pont de Sèvres

11-13, Grande Rue, 92310 Sèvres.



Les documents préparatoires à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire sont en ligne et téléchargeables sur le site internet de la Société dans l’espace « Investisseurs », rubrique « Assemblées générales ».



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :