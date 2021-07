Communiqué de presse ENERGISME



Activité du premier semestre 2021.



Facturations (1) en hausse de plus de 52%



MRR (2) en progression de 54%



Accélération engagée sur le second semestre



Objectif annuel confirmé : une croissance attendue de plus de 75%



Une hausse de plus de 52% des facturations



Au titre du premier semestre 2021, Energisme enregistre un chiffre d'affaires de près de 1,3 M€ (1) en hausse de 35% par rapport à la même période de 2020. Les facturations s'établissent quant à elles à près de 1,6 M€ (1), en hausse de 52%, traduisant à la fois la solide dynamique d'activité en cours et le raccourcissement des cycles de décision clients. Cette dynamique constatée malgré le contexte sanitaire toujours difficile, permet d'anticiper une forte hausse du niveau d'activité dès le second semestre conforme aux objectifs fixés.