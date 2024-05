Energies renouvelables: le canadien Brookfield veut racheter Neoen et le retirer de la Bourse

Une ferme solaire de Neoen à Cestas. ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Le gestionnaire d'actifs canadien Brookfield est entré en négociations exclusives avec les actionnaires du fournisseur français d'énergies renouvelables Neoen pour y acquérir une participation majoritaire puis le racheter entièrement et le retirer de la Bourse de Paris, a révélé jeudi Neoen, société valorisée à 6,1 milliards d'euros.

Le gestionnaire d'actifs Brookfield, qui exploite la plateforme d'énergies renouvelables Brookfield Renewable Partners, "est entré en négociations exclusives avec Impala, le Fonds Stratégique de Participations géré par ISALT, Cartusiai et Xavier Barbaro et d'autres actionnaires en vue d'acquérir environ 53,32% des actions Neoen existantes au prix de 39,85 euros par action", révèle Neoen dans un communiqué.

"A la suite de l'acquisition du bloc", Brookfield Renewable Holdings déposerait une offre publique d'achat obligatoire sur les actions restantes du groupe francais, là aussi "au prix de 39,85 euros par action" "avec l'intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire" de la Bourse.

Ce prix "représente une prime de 26,9% par rapport au dernier cours de clôture et de 40,3% et 43,5% respectivement sur le cours moyen pondéré par les volumes sur 3 et 6 mois", précise le communiqué. L'offre de Brookfield valorise ainsi Neon à "6,1 milliards d'euros pour 100 % des actions", précise-t-il.

Le conseil d'administration de Neoen a "accueilli favorablement et à l'unanimité la proposition de Brookfield", a indiqué Neoen.

"15 années après la création de Neoen (...) nous sommes ravis d'ouvrir avec Brookfield un nouveau chapitre de notre histoire", a affirmé le PDG de Neoen Xavier Barbaro, cité dans le communiqué. "Brookfield va accompagner notre société dans une nouvelle phase de sa croissance et permettre à Neoen de renforcer encore sa stature : celle d'un acteur global, leader dans la production d'énergie renouvelable", a-t-il ajouté.

"L'acquisition de Neoen conforte la dimension mondiale de Brookfield, tout en diversifiant ses activités sur les marchés clés des énergies renouvelables et en lui apportant une expertise significative dans la technologie de stockage par batterie", a fait valoir Connor Teskey, chez Renewable Power & Transition chez Brookfield Asset Management

Neoen, créé en 2008 et coté depuis 2018, dispose de capacités de production d'énergies renouvelables en opération ou en construction de plus de 8,3 GW. L'entreprise possède notamment le plus puissant parc solaire de France (Cestas) et le plus grand parc éolien de Finlande (Mutkalampi).

En 2023, son bénéfice net a plus que triplé, à 150,2 millions d'euros.