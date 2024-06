"En revanche, l'impact de l'offensive chinoise sur certains compartiments de notre univers d'investissement nous semble plus difficile à contrer", modère-t-il.

"Le secteur continuera à se développer à ce nouveau niveau de taux d'intérêt, en raison des économies relatives générées par les énergies renouvelables et de la volonté des parties prenantes de réduire les émissions pour éviter les scénarios négatifs du changement climatique sur l'ensemble de la société", prévoit le gérant. Il souligne que "les entreprises du monde entier ont signé plus de contrats que jamais au cours des 12 derniers mois pour de nouvelles énergies vertes".

(AOF) - "Une forte croissance des bénéfices ne se traduit pas nécessairement par de la création de valeur pour l'actionnaire". C’est ce que souligne Christian Rom, gestionnaire de portefeuille DNB AM, dans une note concernant le secteur des énergies renouvelables qui "a connu une croissance rapide au cours des dernières décennies". "Pour augmenter celle-ci sur le long terme, les entreprises doivent apporter quelque chose d'unique au marché".

Energies renouvelables: DNB AM redoute la concurrence chinoise

