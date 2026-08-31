Energie verte : FDE met en service deux nouvelles unités à Rouvignies

La Française de l'Energie, producteur d'énergie bas carbone, annonce le démarrage de deux nouvelles unités de production d'électricité verte sur le site de Rouvignies, dans les Hauts-de-France.

Après la signature de la convention Gaz de Mines, le 8 janvier 2026, entre l'Etat et FDE et de l'arrêté préfectoral de mise à disposition effective des 18 ouvrages transférés par l'Etat le 20 mai 2026, FDE poursuit l'installation des nouvelles unités de production sur ces sites.

Conformément au calendrier annoncé, après la mise en service de 2 nouvelles unités à Angres en juin dernier, le site de Rouvignies est entré en production au cours du mois d'août avec 2 moteurs de 1,5MW, identiques aux 17 unités déjà installées sur les différents sites de FDE. Le gaz utilisé provient du sondage S16, l'un des 75 sondages de décompression forés par l'État dans les années 2000, dont la teneur en méthane, supérieure à 80 %, a été confirmée lors des tests menés par Gazonor préalablement à son exploitation.

Cette installation bénéficie du contrat d'obligation d'achat auprès d'EDF à 80 euros par MWh, indexé sur l'inflation et sécurisée sur une durée de 15 ans, offrant une visibilité à long terme sur les revenus associés à ce site.

La production du site de Rouvignies équivaut à la consommation d'électricité d'environ 3 500 foyers et permet d'éviter l'émission de 550 000 tonnes de CO2 équivalent par an, renforçant une nouvelle fois l'impact environnemental positif des projets du groupe.

Relance de la croissance du parc de moteurs de production d'électricité verte

Depuis la signature de la Convention Gaz de Mines en début d'année, FDE a déjà mis en service 4 nouveaux moteurs de production d'électricité verte, portant le parc total à 19 unités, soit une hausse de 27% des capacités de production.

Le groupe a par ailleurs sécurisé l'acquisition de 16 nouveaux moteurs afin d'assurer le déploiement progressif des installations prévues sur les nouveaux sites au cours des trois prochaines années, chaque nouveau moteur installé pourra bénéficier du contrat d'obligation d'achat auprès d'EDF.

Une fois l'ensemble de ces unités en production, ce programme devrait générer près de 18 MEUR de chiffre d'affaires annuel additionnel et 10 MEUR d'EBITDA.

Le chiffre d'affaires annuel et l'EBITDA de l'activité Gaz de Mines devraient ainsi doubler sur la période.

Métier historique du groupe, l'exploitation du Gaz de Mines utilisé pour l'injection sur le réseau gaz et la production d'électricité verte constitue le socle des activités de FDE. Cette activité génère des revenus et des cashflows sécurisés et récurrents à partir desquels le groupe a pu construire un portefeuille d'activités plus large avec en particulier la production de Gaz Naturel Renouvelable (GNR) en Norvège dont le prochain site sera mis en service d'ici fin 2027.

Ces activités viendront accélérer la croissance de FDE, en complément du Gaz de Mines.

FDE poursuit ainsi le déploiement d'un portefeuille diversifié d'infrastructures locales de production d'énergie, conçu pour accompagner sa croissance tout en renforçant la visibilité et la résilience de ses revenus et de ses cashflows.