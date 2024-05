Energie: une coentreprise Eiffage-Entech dédiée aux grands projets de stockage

( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Les groupes français Eiffage et Entech ont annoncé jeudi la création d'une coentreprise dédiée à la production de systèmes de stockage électrique, sujet majeur de la transition énergétique et condition essentielle à l'essor des énergies renouvelables.

La coentreprise vise la construction et l'exploitation d'unités de stockage par batteries raccordées au réseau à haute tension, dans le cadre de grands projets, en France. Ce marché cible est estimé à plus d'un milliard d'euros, ont indique les deux groupes dans un communiqué.

La coentreprise, qui devrait être créée officiellement d'ici deux à trois mois, sera détenue à 60% par Eiffage Énergie Systèmes et 40% par Entech. Sa gouvernance sera paritaire, ajoutent les partenaires.

Filiale du géant du BTP et des concessions, Eiffage Énergie Systèmes conçoit des systèmes et équipements en génie électrique et énergétique. Entech, créée en 2016, développe des centrales de production dans les énergies renouvelables et des systèmes de stockage - batteries ou hydrogène.

"À travers ce partenariat, Eiffage Énergie Systèmes entre de plain-pied sur le marché émergent du stockage d'énergie (...) Cette coentreprise alliera expertise technique de pointe et puissance de déploiement", selon Ludovic Duplan, président d’Eiffage Énergie Systèmes.

"Nous sommes convaincus que cette coentreprise jouera un rôle majeur dans l'essor du stockage d'énergie et contribuera efficacement aux besoins des porteurs de projets" d'énergies renouvelables, a dit Christopher Franquet, PDG et fondateur d'Entech.

Le stockage d'énergie est un corollaire direct de la croissance massive attendue du solaire et de l'éolien, qui par nature ne produisent pas d'électricité 24H/24.

Les capacités mondiales de stockage d'électricité devront être multipliées par six d'ici 2030, par rapport à 2022, si le monde veut tripler les renouvelables à cet horizon, comme il s'y est engagé à la conférence de l'ONU sur le climat COP28, a calculé l'Agence internationale de l'énergie (AIE).