Energie solaire: TotalEnergies renforce son alliance avec le magnat indien Adani

( AFP / LOU BENOIST )

La major pétrolière française TotalEnergies et le conglomérat indien Adani ont annoncé mardi un nouveau partenariat stratégique pour gérer un portefeuille de projets solaires de plus d'1 GW en Inde, dans le plus grand parc d'énergies renouvelables du monde.

TotalEnergies et la filiale d'Adani dans les énergies renouvelables, Adani Green Energy Limited (AGEL), ont "conclu un accord pour créer une nouvelle" coentreprise, "détenue à parts égales" par les deux sociétés et disposant d’un portefeuille de projets photovoltaïques de 1. 575 MW situé à Khavda, dans l’Etat indien du Gujarat, ont indiqué les deux groupes.

AGEL apportera ses actifs, tandis que TotalEnergies prévoit d'injecter 444 millions de dollars dans cette coentreprise, la troisième créée avec l'ancien conglomérat du charbon et son partenaire phare en Inde Adani.

"Cet investissement souligne l'engagement d'AGEL et de TotalEnergies à renforcer leur collaboration, en s'alignant sur leur objectif commun d'accélérer la transition de l'Inde vers une énergie propre", a expliqué Adani dans un communiqué.

Le groupe français "renforce" grâce à cet accord "son alliance stratégique avec AGEL", dont il détient 19,75%, "et accompagne l'entreprise dans son ambition de devenir un leader mondial des énergies renouvelables, avec un objectif de 50 GW de capacités renouvelables d’ici 2030", a précisé TotalEnergies.

AGEL exploite actuellement plus de 11 GW de capacités solaires et éoliennes en Inde, un pays prioritaire pour la major française, qui se diversifie dans l'électricité d'origine renouvelable.

L’électricité générée par les projets solaires sera vendue par des contrats d’achat d’électricité (PPA) signés avec l’agence gouvernementale fédérale, Solar Energy Corporation of India (SECI), ainsi que par des ventes sur le marché de gros de l’électricité, a détaillé le groupe français.

"La signature et la finalisation de la transaction est soumise aux actionnaires d’AGEL et aux conditions de clôture habituelles, notamment l'obtention de certaines approbations réglementaires", a noté TotalEnergies.

Présenté comme le plus grand parc d'énergies renouvelables au monde, le site de Khavda, actuellement en construction, s'étend sur plus "538 kilomètres carrés, soit 5 fois la superficie de Paris", selon le groupe français. A l'horizon 2029, il représentera 30 GW de capacités en énergie solaire et éolienne, dont 2,25 GW sont déjà exploités par AGEL.

"Une fois terminée, la centrale fournira une énergie propre et abordable à plus de 16 millions de foyers en Inde, générera plus de 15.200 emplois verts et évitera environ 58 millions de tonnes d’émissions de CO2 par an", selon Adani.

L'Inde est le troisième plus gros émetteur de CO2 et le gouvernement Modi s'est maintes fois positionné contre l'abandon progressif du charbon.