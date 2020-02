Énergie : six actions à acheter à l'heure du développement durable

En intégrant le changement climatique dans sa stratégie, Total devient un producteur et un fournisseur de toutes les formes d'énergies. Le groupe veut déployer 25 GW d'énergies renouvelables d'ici 2025. (© L. Zylberman /Total)

Changement climatique oblige, les flux financiers s'orientent de plus en plus vers le développement durable et les énergies renouvelables. Voici six actions, plus ou moins vertes, à acheter dans le secteur énergétique.

Personne ou presque ne s'attendait à une telle performance. En 2019, les actions des énergéticiens européens, pourtant classées dans les valeurs défensives, ont dans l'ensemble largement battu le marché.

Les douze sociétés du secteur les plus recherchées par les investisseurs ont affiché en moyenne une hausse de 44%, contre 27,6% pour l'indice large Stoxx Europe 600. En France, les acteurs de l'énergie n'ont pas tous été logés à la même enseigne.

Neoen a brillé en décrochant la première place du palmarès européen avec un gain de 63,1%. Miné par une réglementation défavorable et par de trop nombreux déboires sur l'interminable chantier de Flamanville, EDF a cédé 28%, marquant un plus-bas annuel à 8,93 euros.

De son côté, Engie a tout de même repris 15%. Mais cette bonne performance a été vécue par les actionnaires comme une déception en regard du bond historique effectué par le CAC 40 (+26,4%).

Sans doute, les investisseurs avaient-ils flairé la bonne affaire en misant, certes de manière sélective, sur les valeurs les plus «vertes» de la cote européenne. Le français Neoen et le danois Orsted (+61,3% en 2019) se distinguent par leur profil de pure-player de la production d'énergies renouvelables, un thème boursier très à la mode et soutenu par les autorités européennes.

