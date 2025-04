ENENSYS TECHNOLOGIES : Résultats annuels 2024 : EBITDA à 2,1 M EUR - Résultat net bénéficiaire de 1,5 M EUR

Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité ciblée, annonce la publication de ses résultats annuels 2024, arrêtés par le conseil d'administration du 3 avril 2025.

Données en M€ 2023 2024 Var Chiffre d'affaires 12,13 15,05 + 2,92 M€ Marge brute (CA-achats consommés) 9,50 11,53 +2,03 M€ Taux de marge brute 78% 77% Autres produits 1,59 1,20 Charges externes (4,05) (3,72) Charges de personnel (6,47) (6,93) EBITDA 0,57 2,08 +1,51 M€ DAP (0,73) (0,65) Résultat opérationnel courant (ROC) (0,16) 1,43 +1,59 M€ Résultat opérationnel (0,15) 1,38 +1,53 M€ Résultat financier (0,16) 0,17 Impôts (0,05) (0,05) Résultat net part du groupe (0,35) 1,50 +1,85 M€

ENENSYS Technologies a réalisé un très bon exercice 2024 marqué par une forte croissance de l'activité et une amélioration de l'ensemble des indicateurs économiques grâce aux choix stratégiques opérés et à une gestion opérationnelle rigoureuse.

Le chiffre d'affaires 2024 s'élève à 15,05 M€ en hausse significative de +24%. Cette performance s'appuie sur la bonne dynamique des marchés de diffusion terrestre/satellitaire et de « Critical Communications » en EMEA (9,41 M€ soit +23%) et en Amérique Latine (0,62 M€ soit +420%). En Asie (1,95 M€ soit +57%), la croissance a été soutenue par le déploiement de solutions de publicité ciblée. En France, l'activité est restée solide et stable à 2,52 M€ tandis que l'Amérique du Nord (0,55 M€ soit -4%) est toujours pénalisée par le report de projets dans l'ATSC 3.0.

EBITDA multiplié par 3,6 à 2,1 M€ - Résultat opérationnel courant en amélioration de 1,6 M€

Le taux de marge brute [1] s'affiche à 77% du chiffre d'affaires , un niveau proche du niveau record (78%) de l'exercice précédent. Ce niveau élevé confirme le maintien d'une composante logiciels forte dans le mix d'activité tandis que les conditions d'achats de composants se sont normalisées.

Le groupe a poursuivi la gestion rigoureuse de ses charges opérationnelles, illustrée notamment par la baisse de 0,33 M€ des charges externes qui s'établissent à 3,72 M€ . Les charges de personnels, qui incorporent une part de rémunérations variables plus importantes liée à la performance commerciale, progressent de +7,1% mais à un rythme nettement moins rapide que le chiffre d'affaires. Les frais de recherche et de développement, intégralement comptabilisés en charges (aucune production immobilisée activée), s'élèvent à 4,24 M€ sur l'exercice, soit une baisse de +3,9% versus 2023.

Fort de cette bonne maitrise, l'EBITDA a été multiplié par 3,6 et s'élève à 2,08 M€ représentant 13,8% du chiffre d'affaires. Il ressort positif pour la 4 ème année consécutive.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions de 0,65 M€, le résultat opérationnel courant progresse de +1,59 M€ et redevient positif à 1,43 M€. Le résultat opérationnel s'élève à 1,38 M€ après de faibles charges non courantes.

Le résultat net intègre un résultat financier légèrement positif (+0,17 M€) et redevient également bénéficiaire de manière significative à 1,50 M€.

Génération de trésorerie en hausse – Poursuite de la réduction de l'endettement net

Les flux de trésorerie s'élèvent à 1,14M€ sur l'exercice 2024 tandis que les investissements sont demeurés très faibles (0,14M€), ce qui permet au Groupe de générer un free cash-flow positif de 1,00 M€.

Le Groupe a procédé pendant l'exercice à des rachats d'actions en propre pour 0,12 M€, destinées à être distribuées aux collaborateurs dans une logique de fidélisation

La trésorerie disponible reste solide à 3,53 M€. L'endettement financier net continue de se réduire et ressort à 5,18 M€ au 31 décembre 2024. Hors dettes locatives (IFRS 16) de 2,85 M€, il se réduit à 2,33 M€.

Le Groupe dispose ainsi d'une structure financière saine pour poursuivre son développement et faire face à ses échéances.

Perspectives 2025

ENENSYS Technologies aborde l'exercice 2025 avec prudence constatant en ce début d'exercice un attentisme plus marqué dans un contexte économique et politique mondial incertain et ce malgré un volume de consultations et de marques d'intérêts toujours importants pour l'ensemble des offres du Groupe.

Le Mobile World Congress qui s'est tenu début mars à Barcelone, a confirmé la vigueur des attentes du marché en matière de solutions de « Critical Communication » ou de diffusion Streaming.

Durant le NAB Show qui démarre le 5 avril à Las Végas, ENENSYS Technologies participera, avec ses partenaires technologies – Amazon Web Services (AWS) et Ateme - à une diffusion « Live » par voie hertzienne en ATSC 3.0 (ou NextGen TV) de programmes de Sinclair Broadcast Group (SBG). Cette démonstration vise à démontrer la flexibilité qu'offre l'utilisation du cloud pour les opérateurs de diffusion télévisuelle et à accélérer le passage à la norme 3.0 ATSC, marché à fort potentiel pour le Groupe, aux USA et au Brésil. (cf communiqué )

En matière de "Satellite/Satcom", le Groupe confirme ses ambitions sur des nouveaux marchés comme le Spatial ou la Défense.

Sur le « Spatial », le Groupe confirme avoir intégré l'alliance New Space France [2] ainsi que l'Institut Régional de l'Innovation Spatiale (IRISPACE) et a recruté un commercial dédié pour commercialiser des solutions ("SATLINK") pour les satellites à orbite terrestre basse (LEO). Le Groupe était aussi présent courant mars au SatShow de Washington dédié aux solutions satellitaires.

Sur le marché de la « Défense » en pleine effervescence, ENENSYS Technologies identifie pour ses solutions des débouchés potentiels en broadcast streaming et en applications sécuritaires et militaires. Le Groupe va rejoindre le cluster EDEN ( www.edencluster.com ), une association qui permet à ses membres de mutualiser leurs compétences industrielles et technologiques et ainsi présenter au secteur de la Défense, de la Sécurité et de la Sûreté une offre complète, solide et pertinente.

Le Groupe entend ainsi capitaliser sur son agilité pour se positionner sur les marchés les plus porteurs et renforcer sa diversification et réduire de facto son exposition à la conjoncture.

[1] Chiffres d'affaires – achat consommés

[2] Cf communiqué du 28 janvier 2025