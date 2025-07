Schneider Electric: activité record au 1S, portée par les centres de données

( AFP / JOEL SAGET )

Schneider Electric a réaffirmé ses objectifs financiers pour 2025 après un chiffre d'affaires "record" au premier semestre, à 19,3 milliards d'euros (+6,4%), porté par l'activité autour des centres de données qui enregistrent une croissance à deux chiffres.

Le bénéfice net est ressorti à 1,9 milliard d'euros au cours des six premiers mois de l'année, en hausse de 2%, dans un "environnement global du segment des centres de données (qui) demeure très fort, avec un solide pipeline d'opportunités alors que les clients renforcent leur présence" dans l'intelligence artificielle, indique le groupe dans un communiqué jeudi.

Le géant des équipements électriques, présent sur quatre marchés (les bâtiments, les centres de données et réseaux, les infrastructures et l'industrie), vise une croissance organique de l'Ebita ajusté, un indicateur de rentabilité, comprise entre +10% et +15% en 2025 grâce à la hausse du chiffre d’affaires combinée à l'amélioration de la marge.

Il s'est établi à 3,5 milliards d’euros au premier semestre, en hausse de 3,8% (+6,9% en organique).

"Au cours de la première moitié de l'année, nous avons atteint des niveaux records de chiffre d'affaires et d'Ebita ajusté pour un premier semestre", a déclaré Olivier Blum, le directeur général du groupe. "Nous continuons d’évoluer dans des marchés finaux structurellement porteurs malgré un environnement marqué par une incertitude accrue", a-t-il ajouté.

En termes géographiques, l'Amérique du Nord, qui représente 38% du chiffre d'affaires au deuxième trimestre, est en croissance organique de 12,5%, notamment grâce au segment des centres de données, tandis que l'Asie-Pacifique (27% du chiffre d’affaires) progresse de 7,4% en organique.

L'Europe de l'Ouest (23% du chiffre d'affaires) ressort en croissance organique plus modérée (+2,1%) et le "Reste du Monde" (12% du chiffre d'affaires) est en hausse organique de 10,4%.

Schneider Electric a par ailleurs annoncé mercredi un accord visant à porter à 100% sa participation dans sa co-entreprise en Inde, Schneider Electric India Private Limited (SEIPL), dont 35% étaient aux mains du groupe Temasek, pour 5,5 milliards d'euros.

"Cela nous permet de saisir tout le potentiel de croissance dans le pays et de nous appuyer sur nos talents exceptionnels en Recherche & Développement, dans le digital et la logistique pour soutenir nos opérations dans la région et au-delà", a commenté Olivier Blum.