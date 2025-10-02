 Aller au contenu principal
Enensys Technologies : nette dégradation des résultats semestriels
information fournie par AOF 02/10/2025 à 18:27

(AOF) - Au premier semestre 2025, le chiffre d’affaires d’Enensys Technologies a chuté de 35%, à 4,9 millions d’euros. La société spécialisée dans la diffusion de vidéo numérique et de l’insertion de publicité ciblée a indiqué que ces revenus avaient été réalisés dans un environnement de marché morose et incertain, accentuant l’attentisme des donneurs d’ordre et retardant le lancement de projets d’envergure. En parallèle, l’Ebitda est ressorti négatif à 0,7 million d’euros. Il était positif à 0,9 million d’euros un an auparavant.

Enfin, sur les six premiers mois de l'année 2025, le groupe a dégagé une perte nette de 1 million d'euros, contre un bénéfice de 0,6 million d'euros précédemment au premier semestre 2024.

Au niveau de ses perspectives, Enensys Technologies estime que l'environnement de marché est globalement stable depuis le début du second semestre, toujours marqué par un attentisme qui freine les décisions d'investissement.

