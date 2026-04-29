ENENSYS TECHNOLOGIES : Mise à disposition du rapport financier annuel 2025

Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité ciblée, annonce avoir mis à la disposition du public son rapport financier annuel au 31 décembre 2025.
Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet du Groupe dans l'onglet investisseurs .
Prochain rendez- vous : Publication du chiffre d'affaires semestriel 2026 le 23 juillet 2026 après bourse
À propos du Groupe ENENSYS Technologies :
Expert international en solutions de distribution de contenus, le Groupe ENENSYS Technologies déploie son savoir-faire autour de deux activités complémentaires : le Media & Entertainment (NextGen Broadcast : terrestre et satellite, Streaming et Publicité ciblée) et le pôle Critical Communications, Defense & Space .
Avec 100 M€ investis en R&D depuis sa création, le Groupe est reconnu pour ses solutions d'optimisation et de sécurisation des flux critiques. À travers ses marques ENENSYS et TestTree, il sert plus de 1,2 milliard d'utilisateurs dans le monde. En 2025, le Groupe a généré 10,6 M€ de chiffre d'affaires, confirmant sa forte empreinte internationale (77 % du CA).
|Contacts
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Guillaume Le Floch
Relations Investisseurs/Analystes
Tél : 01.53.67.36.70
enensys@actus.fr
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Fatou-Kiné N'Diaye
Relations Presse
Tél : 01.53.67.36.34
fndiaye@actus.fr
- SECURITY MASTER Key : lJhxk8hvZm3HlXJqlpVql2hqbGuXk5WZZ2rImWNvasjHbGmWlGdna8jGZnJonW5u
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97898-enensys-cp-mad-rfa-2025.pdf
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