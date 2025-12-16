 Aller au contenu principal
ENENSYS TECHNOLOGIES : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 au 12 décembre 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions
information fournie par Actusnews 16/12/2025 à 18:00

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Nom de l'émetteur Code Identifiant
de l'émetteur 		Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
LEI de l'émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383)
ENENSYS Technologies 969500LYW7BY1FPKLN92 08/12/2025 FR0013330792 1 294 0,976 ALXP
ENENSYS Technologies 969500LYW7BY1FPKLN92 09/12/2025 FR0013330792 1 343 0,98 ALXP
ENENSYS Technologies 969500LYW7BY1FPKLN92 10/12/2025 FR0013330792 1 532 1,023 ALXP
ENENSYS Technologies 969500LYW7BY1FPKLN92 11/12/2025 FR0013330792 1 612 1,078 ALXP
ENENSYS Technologies 969500LYW7BY1FPKLN92 12/12/2025 FR0013330792 1 787 1,0708 ALXP

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Depuis plus de 20 ans, le Groupe ENENSYS Technologies accompagne ses clients internationaux dans l'évolution des usages et des technologies. ENENSYS propose des solutions hautement innovantes permettant une distribution efficiente des contenus au service de plusieurs écosystèmes : Publicité ciblée, Streaming, Diffusion Terrestre, Communications Satellite et Communications Critiques. Fort d'environ 100 M€ investis dans la Recherche et Développement depuis sa création, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 15,1 M€ en 2024 dont 83% à l'International.

Contacts
Guillaume Le Floch
Relations Investisseurs/Analystes
Tél : 01.53.67.36.70
enensys@actus.fr 		Fatou-Kiné N'Diaye
Relations Presse
Tél : 01.53.67.36.34
fndiaye@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lW1qYpqXlWjJnJpuaZeWbWFomJhoxZLImmqZyJdsaZ6Vmmtkx5pnm53HZnJmm2Vv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95609-enensys-rachat-du-8-au-12-decembre.pdf

Dividendes

Valeurs associées

ENENSYS TECHNO
1,0400 EUR Euronext Paris 0,00%
