ENENSYS TECHNOLOGIES : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 au 28 novembre 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions
information fournie par Actusnews 02/12/2025 à 13:00

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Nom de l'émetteur Code Identifiant
de l'émetteur 		Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
LEI de l'émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383)
ENENSYS Technologies 969500LYW7BY1FPKLN92 24/11/2025 FR0013330792 1 638 0,982 ALXP
ENENSYS Technologies 969500LYW7BY1FPKLN92 25/11/2025 FR0013330792 1 443 0,976 ALXP
ENENSYS Technologies 969500LYW7BY1FPKLN92 26/11/2025 FR0013330792 1 693 0,977 ALXP
ENENSYS Technologies 969500LYW7BY1FPKLN92 27/11/2025 FR0013330792 779 0,97 ALXP
ENENSYS Technologies 969500LYW7BY1FPKLN92 28/11/2025 FR0013330792 80 0,977 ALXP
ENENSYS Technologies 969500LYW7BY1FPKLN92 20/11/2025 FR0013330792 1 424 0,986 ALXP
ENENSYS Technologies 969500LYW7BY1FPKLN92 21/11/2025 FR0013330792 1 431 0,92 ALXP

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Depuis plus de 20 ans, le Groupe ENENSYS Technologies accompagne ses clients internationaux dans l'évolution des usages et des technologies. ENENSYS propose des solutions hautement innovantes permettant une distribution efficiente des contenus au service de plusieurs écosystèmes : Publicité ciblée, Streaming, Diffusion Terrestre, Communications Satellite et Communications Critiques. Fort d'environ 100 M€ investis dans la Recherche et Développement depuis sa création, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 15,1 M€ en 2024 dont 83% à l'International.

Contacts
Guillaume Le Floch
Relations Investisseurs/Analystes
Tél : 01.53.67.36.70
enensys@actus.fr 		Fatou-Kiné N'Diaye
Relations Presse
Tél : 01.53.67.36.34
fndiaye@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lZqfYceZlJqdypqeaZ6YmGmZmZxpxGSYaGGbyGJqacibnZ9kmJpkbsWWZnJmmGxn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95371-enensys-rachat-du-24-au-28-novembre.pdf

Valeurs associées

ENENSYS TECHNO
1,0000 EUR Euronext Paris +5,71%
