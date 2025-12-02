ENENSYS TECHNOLOGIES : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 au 28 novembre 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE
|Nom de l'émetteur
|
Code Identifiant
de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|LEI de l'émetteur
|Code ISIN (ISO 6166)
|MIC code (ISO 10383)
|ENENSYS Technologies
|969500LYW7BY1FPKLN92
|24/11/2025
|FR0013330792
|1 638
|0,982
|ALXP
|ENENSYS Technologies
|969500LYW7BY1FPKLN92
|25/11/2025
|FR0013330792
|1 443
|0,976
|ALXP
|ENENSYS Technologies
|969500LYW7BY1FPKLN92
|26/11/2025
|FR0013330792
|1 693
|0,977
|ALXP
|ENENSYS Technologies
|969500LYW7BY1FPKLN92
|27/11/2025
|FR0013330792
|779
|0,97
|ALXP
|ENENSYS Technologies
|969500LYW7BY1FPKLN92
|28/11/2025
|FR0013330792
|80
|0,977
|ALXP
|ENENSYS Technologies
|969500LYW7BY1FPKLN92
|20/11/2025
|FR0013330792
|1 424
|0,986
|ALXP
|ENENSYS Technologies
|969500LYW7BY1FPKLN92
|21/11/2025
|FR0013330792
|1 431
|0,92
|ALXP
À propos du Groupe ENENSYS Technologies :
Depuis plus de 20 ans, le Groupe ENENSYS Technologies accompagne ses clients internationaux dans l'évolution des usages et des technologies. ENENSYS propose des solutions hautement innovantes permettant une distribution efficiente des contenus au service de plusieurs écosystèmes : Publicité ciblée, Streaming, Diffusion Terrestre, Communications Satellite et Communications Critiques. Fort d'environ 100 M€ investis dans la Recherche et Développement depuis sa création, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 15,1 M€ en 2024 dont 83% à l'International.
|Contacts
|
Guillaume Le Floch
Relations Investisseurs/Analystes
Tél : 01.53.67.36.70
enensys@actus.fr
|
Fatou-Kiné N'Diaye
Relations Presse
Tél : 01.53.67.36.34
fndiaye@actus.fr
