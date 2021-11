ENENSYS TECHNOLOGIES : Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 22 novembre 2021 - Adoption des résolutions permettant la réalisation d'une augmentation de capital de 5,4 M EUR

L'Assemblée Générale Extraordinaire d'ENENSYS Technologies s'est réunie hier matin à 11h00 à Rennes, sous la présidence de M. Régis Le Roux, Président du Conseil d'Administration.

Les actionnaires ont approuvé à l'unanimité des votants toutes les résolutions présentées par le Conseil d'administration, et notamment la réalisation d'une augmentation de capital réservée de 5,4 M€, dont 4,9 M€ par conversion de créances et 0,5 M€ en numéraires, conformément au protocole signé en octobre avec les principaux créanciers obligataires (cf communiqué du 12 octobre 2021). Elle se traduira par l'émission de 1 539 174 actions nouvelles au prix de 3,5005 € par action.

Cette augmentation de capital permettra de réduire significativement le passif de la société et de recapitaliser la société avec des capitaux propres qui redeviendront positifs. Le Groupe disposera ainsi d'une situation assainie pour poursuivre son redressement et sa dynamique de croissance

L'augmentation de capital sera réalisée sous la condition suspensive du prononcé d'une décision de justice irrévocable arrêtant le Plan de Sauvegarde Modificatif de la Société attendue courant décembre, puis de la tenue d'un conseil d'administration la constatant définitivement. L'audience devant le Tribunal de commerce de Rennes a été fixée le 1er décembre 2021, avec une notification du jugement probablement délivrée sous quinzaine.

Les actionnaires ont également approuvé l'annulation du solde des actions ENENSYS Technologies remises lors du paiement de l'acquisition d'Expway, soit 77 583 actions.

A l'issue des opérations sur capital de ENENSYS Technologies mentionnées ci-dessus (augmentation de capital et annulation des titres), le capital social sera composé de 7 771 375 actions réparties de la manière suivante :

Actionnaires Nombre d'Actions post-augmentation et annulation d'actions % de capital post-augmentation et réduction de capital Régis Le Roux directement et indirectement 3 932 856 50,6% Obligataires 1 335 041 17,2% Autocontrôle 112 196 1,4% Autres actionnaires 2 391 282 30,8% TOTAL 7 771 375 100,0%

Le groupe ENENSYS Technologies envisage une reprise de la cotation du titre dans les jours qui suivent la notification officielle de sortie de la période d'observation.

Retrouvez-nous sur notre nouveau site internet : www.enensys.com

suivez notre actualité sur https://www.linkedin.com/company/enensys-technologies

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Spécialiste de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité, le Groupe ENENSYS Technologies propose depuis plus de quinze ans des solutions hautement innovantes sur les réseaux et les terminaux de la chaîne des médias permettant une distribution efficiente des contenus. Fort d'environ 60 M€ investis dans la Recherche et Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 M€ en 2020 dont près de 80 % à l'International.

