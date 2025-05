ENENSYS TECHNOLOGIES : COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 14 MAI 2025

L'Assemblée Générale Ordinaire d'ENENSYS Technologies s'est réunie ce jour à 11h00 au siège social de la société, sous la présidence de M. Régis Le Roux, Président du Conseil d'Administration.

Les actionnaires ont approuvé à une quasi-unanimité toutes les résolutions présentées par le Conseil d'administration, dont le versement d'un dividende de 0,013 € par action.

Le dividende sera détaché le 16 mai 2025 pour une mise en paiement le 20 mai prochain.

Les résultats des votes seront consultables sur le site internet dès que possible

Prochain rendez- vous : Publication du chiffre d'affaires semestriel 2025 le 24 juillet 2025

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Depuis plus de 20 ans, le Groupe ENENSYS Technologies accompagne ses clients internationaux dans l'évolution des usages et des technologies. ENENSYS propose des solutions hautement innovantes permettant une distribution efficiente des contenus au service de plusieurs écosystèmes : Publicité ciblée, Streaming, Diffusion Terrestre, Communications Satellite et Communications Critiques. Fort d'environ 100 M€ investis dans la Recherche et Développement depuis sa création, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 15,1 M€ en 2024 dont 83% à l'International.

